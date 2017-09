L'école la Persévérance et Le Département de L’Éducation organisent une conférence sur le thème :



Pourquoi tant d'élèves sont-ils si peu motivés?



Elle se déroule à l'école Adventiste la Persévérance le jeudi 21 septembre 2017 de 18h15 à 20h15.



Cette conférence gratuite et ouverte à tous sera tenue par Monsieur Jonathan Marie Louis, Président de l'Association AVSE Alternative School, Coach Pédagogique et Formateur en Relation d'Aide.



L'objectif de la conférence est de comprendre la problématique de la motivation scolaire, mais également de l'échec scolaire, de découvrir entre autres les solutions que l'on peut mettre en place pour maintenir la motivation scolaire aussi bien à l'école qu'à la maison.



Nous vous invitons à prendre toutes les dispositions pour assister et inviter proches et connaissances à cette conférence.