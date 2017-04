Cindy, 7 ans, et Rehana, 4 ans, auraient fugué samedi dernier de leur foyer, d'après les premières déclarations de l'aînée. Hier vers 16 heures, cette dernière s’est réfugiée chez une habitante de son village et le corps démembré de sa petite soeur a été retrouvé à 1 kilomètre en forêt.

L’enquête en cours déterminera les causes exactes de la disparition des enfants.