Saint-Laurent du Maroni - Les écoles communales ouvriront leurs classes le jeudi 7 septembre

Léon BERTRAND, maire de Saint-Laurent du Maroni, informe les parents d’élèves que la rentrée scolaire s’effectuera le jeudi 07 septembre dans les écoles primaires (maternelles + élémentaires) en mode dégradé. Faute de garanties sur les contrats aidés, cette réorganisation en urgence du fonctionnement des écoles en mode dégradé pourrait le cas échéant s’aggraver.



A défaut d’engagements formels sur les promesses faites aux élus, les incertitudes relatives aux contrats aidés demeurent et imposent une réorganisation en urgence du fonctionnement des écoles.



Monsieur le Maire informe les administrés que la rentrée scolaire se fera le jeudi 07 septembre. Les conditions de sécurité et d’hygiène requises seront assurées au détriment de la présence du personnel municipal aux côtés des enseignants.



En fonction des décisions qui seront prises par les acteurs en charge des contrats aidés (Etat, Pôle Emploi…), cette réorganisation en mode dégradé pourrait évoluer et, le cas échéant, malheureusement s’aggraver. Monsieur le Maire en appelle ainsi à la responsabilité de chacun.