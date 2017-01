VIDÉO. Les Saint-Laurentais sous le charme d'Alicia Aylies Miss France 2017

Alicia Aylies, Miss France 2017, est de retour en Guyane depuis lundi. Après une soirée en son honneur au Zephir, la jeune Miss est partie à la rencontre des guyanais de l’Ouest qui ont participé, eux aussi, à son élection. Ce matin, elle était à Saint-Laurent du Maroni où elle était attendue impatiemment par la population.



Alicia Aylies démarre sa tournée des communes par Saint-Laurent du Maroni, la capitale de l’Ouest. A sa descente d’hélicoptère, élus et Miss Saint-Laurent accueillent chaleureusement celle qui a conquis le cœur des français.



A sa sortie de voiture, devant la mairie, ovation pour la Miss France, surprise et émue. Alicia Aylies est accueillie et félicitée par Léon Bertrand, le maire de Saint-Laurent du Maroni. Elle se prête ensuite au jeu des dédicaces et des photos.



Des centaines de Saint-Laurentais ont fait le déplacement pour voir, de près, la Miss France 2017. Un bain de foule qui, visiblement, ravit Alicia Aylies.

Alicia Ayliès, toujours accompagnée par Sylvie Tellier, présidente du Comité Miss France, achève sa visite de la capitale de l’Ouest par le quartier de la Charbonnière, face au Suriname avant de rejoindre Camopi et Maripasoula.