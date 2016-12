Vidéo. St-Laurent du Maroni - Les habitants des quartiers d'habitat informels de Paul Isnard reclament l'eau potable

A saint Laurent du Maroni, les barrages se multiplient. Les habitants, qui vivent dans des quartiers d'habitat informel réclamaient l'eau courante et l'électricité. Les esprits se sont un peu échauffés en milieu de matinée, comme vous le voyez sur ces images, entre les manifestants et les forces de l'ordre. Le barrage a été levé vers 11 heures après la visite du maire et de ses services techniques. Un peu après, les pompiers sont venus amener de l’eau aux habitants. Plusieurs dizaines de familles se sont installées dans ce quartier depuis le début des années 2000.