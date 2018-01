ETATS GÉNÉRAUX DE LA GUYANE - Difficile démarrage dans l’Ouest, mais les débats ont bien eu lieu.

A Saint-Laurent du Maroni, pour cette première étape de ces États Généraux de la Guyane, cinq commissions ont été proposées au public mardi, malgré quelques confusions ou réajustements de dernières minutes dans l’organisation. Si le public était très peu nombreux, les débats ont quand même eu lieu autour des thématiques proposées en présence des participants du monde associatif, professionnel et institutionnel. Le CAIT de Saint-Laurent du Maroni recevait deux commissions : «Vivre et se déplacer sur le territoire » et « économie durable, diversité et numérique ». Nous avons recueilli quelques réactions de participants de ces commissions…