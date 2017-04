CRISE SOCIALE EN GUYANE - Un accord signé entre l’Etat et les acteurs locaux pour sortir de la crise

Après plus d’un mois de conflit social en Guyane, un accord de fin de conflit a été signé vendredi 21 avril entre l'État, les élus et le collectif qui pilotait la mobilisation, mettant fin aux barrages routiers, à l'exception pour l'instant de celui bloquant la fusée Ariane à Kourou.



Dans cet "Accord de Guyane", le gouvernement "acte" notamment le déblocage des 2,1 milliards supplémentaires que réclamait le collectif "Pou la Gwiyann dékolé" (pour que la Guyane décolle), arguant que le plan d'urgence d'un peu plus d'un milliard d'euros validé par l’État était insuffisant pour permettre à ce territoire d'Outre-mer, situé en Amérique du Sud, de rattraper son retard sur l'Hexagone.



Un "acte fondamental pour la Guyane"



Le collectif, représentant diverses composantes de la société guyanaise réclamait notamment des mesures pour renforcer les moyens de lutte contre l'insécurité, désenclaver les communes dont certaines n'ont toujours ni eau ni électricité, mieux reconnaître les peuples autochtones, améliorer les services de santé défaillants et le système scolaire inadapté à une démographie galopante.