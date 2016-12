Miss France 2016: Découvrez le salaire et les cadeaux offerts à la Miss !

Lorsqu’il s’agit de cadeaux, les candidates de Miss France sont bien loties. Les 30 jeunes femmes reçoivent des produits multimédias, des vêtements et bien-sûr des bijoux. Cette année encore, le créateur officiel de la couronne a prévu de les gâter puisqu’il leur offre une parure en or ainsi qu’un bracelet Swarovski. Les Miss pourront également se satisfaire d’un Ipad air 2, un abonnement à TV Magazine, ou encore une ligne de bagagerie. Au menu également: une robe de soirée de chez Propnuptia, six paires de chaussures de la marque Jina et des produits de beauté signés Make Up For Ever. Quant aux cinq finalistes, elles recevront en plus une parure en or blanc, un iPhone 7 ou encore un casque Beats.

Miss France 2017 profitera quant à elle de nombreuses récompenses supplémentaires. L’heureuse élue de la couronne aura droit à une voiture SUV 2008 de chez Peugeot, un Macbook Air ou encore un téléviseur à écran incurvé. Elle aura également à sa disposition un maquilleur professionnel et pourra habiter pendant un an dans un appartement payé par l’organisation. Par ailleurs, elle s’envolera à la Réunion, pour un séjour en hôtel 5 étoiles.

● Pour Miss France 2017 en plus des cadeaux précédents Un Macbook Air, par TV Magazine

Une voiture SUV 2008, par Peugeot

Un vélo électrique, par Peugeot

Deux robes de gala uniques

Une robe de soirée, par Gribha International

Un iMac, par TV Magazine

Un téléviseur à écran incurvé

Une ligne de bagages, par Jump

Cinq montres, par Festina

Une couronne, par Julien d’Orcel

Un voyage pour 2 personnes à La Réunion, par Air Austral

Un séjour pour 2 personnes en pension complète dans un hôtel 5 étoiles de La Réunion

Une gamme complète d’appareils de coiffure, par ghd

Un appartement mis à disposition pendant un an, par le comité Miss France

Le classement - Miss France 2017: Miss Guyane, Alicia Aylies (27,89% des voix)

- Première dauphine: Miss Languedoc-Roussillon, Aurore Kichenin (26,15% des voix)

- Deuxième dauphine: Miss Tahiti, Vaea Ferrand (21,66% des voix)

- Troisième dauphine : Miss Guadeloupe, Morgane Thérésine (13,04% des voix)

- Quatrième dauphine: Miss Lorraine, Justine Kamara (11,27% des voix)

- Prix de l’élégance : Miss Provence, Noémie Mazella

- Prix de la sympathie: Miss Picardie, Myrtielle Cauchefer

- Prix de la photogénie: Miss Cote d’Azur, Jade Scott

- Prix de la culture générale: Miss Ile de France, Meggy Pyaneeandee

- Prix du costume régional : Miss Bretagne, Maurane Bouazza







18 Décembre 2016







