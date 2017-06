VIDEO - Les urgentistes du Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais excédés déplorent leurs conditions de travail

Suite à la situation des Urgences du fait des épidémies actuelles et les problématiques de recrutement d’effectif infirmier, une rencontre a été organisée, ce matin, entre la direction et les Infirmiers des Urgences de l’établissement.



Voici les points abordés et les réponses apportées :



Effectif infirmier :

- Recrutement de 5 IDE dont 1 commençant dès ce soir et une autre arrivant le 10 juillet 2017.



Vestiaires centraux : Ils ont été remis en état et seront opérationnels dès demain.



Matériel biomédical :

- Le lave bassin a été réparé et va être réinstallé,

- Mise à disposition, dans les meilleurs délais, d’un ECG et de dynamap supplémentaires.



Travaux : Réparation de la climatisation centrale accélérée.



Matériel :

- Mise à disposition de ventilateurs,

- Fourniture de brancards.



Pharmacie : Livraison de solutions de réhydratation orale (SRO) dans le service.